الوليد بن طلال: لست فاسدًا.. وموضوع الريتز أسدل الستار عليه

المواطن - الرياض

أكد الأمير الوليد بن طلال أنه ليس فاسدًا، وأن موضوع دخوله ضمن موقوفي الريتز كارلتون أُسدل الستار عليه.

وشدد الوليد خلال حواره ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، على أنه يؤمن بحرية الإعلام، ويتفق مع مقدم البرنامج عبدالله المديفر على ألا يكون هناك سقف أبدًا خلال الحوار.

وقال الوليد بن طلال: أنا مؤيد بكل قوة لحملة مكافحة الفساد التي قادها أخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عهد والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لأن الفساد لو تفشى في أي مجتمع أو اقتصاد لا ينهض.