الوليد بن طلال يدعم أسر شهداء مسجدي نيوزلندا بمليون دولار

الوليد بن طلال يدعم أسر شهداء مسجدي نيوزلندا بمليون دولار

2019/03/21
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عبر الأمير الوليد بن طلال عن دعمه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا الجمعة الماضية.

وقرر الوليد عبر مؤسسته الإنسانية التبرع بمليون دولار لصالح أسر الشهداء، مؤكدًا أن هذا هو أقل ما يجب القيام به لدعمهم في هذا الحادث الأليم.

وقال الوليد : ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعاً.

وتسب الحادث في وفاة قرابة الخمسين شخصاً وإصابة عدد مماثل حين فتح إرهابي أسترالي النار على المصلين في المسجدين.



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