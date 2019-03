الوليد بن طلال يدعم أسر شهداء مسجدي نيوزلندا بمليون دولار

المواطن - الرياض

عبر الأمير الوليد بن طلال عن دعمه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا الجمعة الماضية.

وقرر الوليد عبر مؤسسته الإنسانية التبرع بمليون دولار لصالح أسر الشهداء، مؤكدًا أن هذا هو أقل ما يجب القيام به لدعمهم في هذا الحادث الأليم.

وقال الوليد : ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعاً.

وتسب الحادث في وفاة قرابة الخمسين شخصاً وإصابة عدد مماثل حين فتح إرهابي أسترالي النار على المصلين في المسجدين.

آمنين، مصلين، يدعون ربهم بسلام

٥٠ ضحية بجوار ربهم في #حادث_نيوزيلاندا_الإرهابي

دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بميلون دولار

Terrorism is the scourge of humanity, it must be excised by all

We stand in support of #New_Zealand victims by pledging 1M$ to our brothers & sisters pic.twitter.com/gkuOoisaJZ

— الوليد للإنسانية (@alwaleed_philan) March 21, 2019