اليوفي ضد أتلتيكو مدريد .. 500 مباراة لـ كيليني .. والحكم يحرمه من هز الشباك

المواطن - مروة نبيل

شارك جورجيو كيليني بشكل أساسي في مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد، المُقامة الآن على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، ليُحقق رقم مميز في مسيرته مع يوفنتوس.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد هي المواجهة رقم 500 لـ كيليني بقميص يوفنتوس في جميع البطولات.

ويُعد كيليني خامس لاعب في تاريخ اليوفي يخوض 500 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، بعد أليساندرو ديل بييرو، الحارس جيانلويجي بوفون، جايتانو شييا، وجوزيبي فورينو.

وسجل كيليني هدفًا في مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، ليحرمه من الاحتفال بشكل خاص بالمواجهة رقم 500.

وتُشير نتيجة مباراة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد إلى تقدم يوفنتوس بهدفين دون رد سجلهم كريستيانو رونالدو، علمًا بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 2/0.