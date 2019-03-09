اليوم .. مباراتان في ختام الجولة الـ23 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ،23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والباطن، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ3:40 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

وكان نادي الفتح تعادل مع أحد بدون أهداف في الجولة الثانية والعشرين يوم 28 فبراير الماضي.

حيث يأمل الفتح في أن يحقق الفوز ليُحسن ترتيبه في جدول ترتيب أندية الدوري.

ويحتل الفتح حاليًا المركز السابع برصيد 32 نقطة.

أما نادي الباطن فكان تعادل مع فريق الوحدة في الجولة الماضية، وإذا نجح الباطن في الفوز على الفتح اليوم فسيصعد للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويذكر أن المباراة الثانية ستكون بين فريقي الحزم وأحد وتُقام في تمام الرابعة عصرًا على ملعب نادي الحزم.

تعادل أحد في الجولة الـ22 مع فريق الفتح، ويأمل في الفوز للابتعاد عن الهبوط لدوري الدرجة الأولى، أما نادي الحزم فسيقاتل للفوز للصعود مركزين والوصول إلى المركز العاشر والابتعاد عن خطر الهبوط.