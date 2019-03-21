انتصارات الأخضر تُنصفه تاريخيًا في مواجهات #السعودية_الإمارات

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإماراتي اليوم في لقاء ودي مُقام على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجح الأخضر تاريخيًا في بسط تفوقه وسيطرته على نتائجه مع منتخب الإمارات وديًا كانت أو رسمية، حيث تقابل المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي في 37 مباراة تمكن الأخضر من الفوز في 23 لقاء بينما نجح المنتخب الإماراتي في الفوز 6 لقاءات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في ثماني مواجهات.

ويذكر أن آخر مواجهة كانت بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي أقيمت في بطولة خليجي 23 في دولة الكويت وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

كذلك تقابل الأخضر مع المنتخب الإماراتي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وتفوق الأخضر في جدة بثلاثية نظيفة وخسر في الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسيقود المدرب الوطني يوسف عنبر، المنتخب السعودي أمام منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية حتى تعيين مدرب دائم للأخضر خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد القدم قرر تعيين يوسف عنبر مدربًا للأخضر بشكل مؤقت بعد إنهاء العلاقة مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عقب الخروج من بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة وبالتحديد من دور الـ 16 على يد منتخب اليابان.