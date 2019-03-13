انتهاكات الدوحة لحقوق العمالة تتخطى الحدود.. دبلوماسي قطري يستعبد سائقه

المواطن - متابعة

لا تقتصر إهانة العمال في قطر على العاملين الوافدين داخل الدولة فحسب بل تمتد إلى العاملين المرتبطين بسفارات قطر وقنصلياتها في العديد من دول العالم حيث يواجهون ظروف عمل غير لائقة إضافة إلى سوء المعاملة من قبل مستخدميهم.

الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي يتولى رئاسة الملحقية الطبية في السفارة القطرية، ليس بعيدًا عن انتهاكات حقوق العمال حيث اعتدى على سائقه الخاص البالغ من العمر 79 سنة، ووصفه بـ”الكلب والقرد والعبد الأسود”.

وبحسب مصادر بريطانية فإن الدبلوماسي القطري أخضع السائق وعنصرا آخر من حراس السفارة لاعتداء جسدي ونفسي على مدار سنوات طويلة.

ويقول الضحية إنه كان يعمل في ظروف صعبة جدا كما أنه كان يضطر للبقاء في جاهزية تامة طيلة 24 ساعة من اليوم، وفي كافة أيام الأسبوع.

وجرى الكشف عن هذه الشهادات الصادمة خلال جلسة محاكمة، يوم الثلاثاء، في محكمة بلندن، وقال المشتكي إن الدبلوماسي القطري عرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني مقابل التنازل عن الدعوى والتزام الصمت.

وينحدر السائق البريطاني، من أصول صومالية، وجرى طرده من العمل في السفارة القطرية بلندن سنة 2013.

وتم رفع الدعوى قبل فترة طويلة لكنها ظلت محفوظة طيلة سنة، وفي وقت لاحق، صدر قرار قضائي بالاستماع إلى الضحية على اعتبار أن السفارات لا تتمتع بالحصانة حين يتعلق الأمر باعتداءات أو أفعال ضد الأشخاص العاملين فيها.