انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. هنا التفاصيل

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. هنا التفاصيل

2019/03/11
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 156.61 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.56 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.04 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.46 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.36 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 12 فسجلت 78.30 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,871 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,096 ريالًا.

ويوم أمس سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، حيث شهدت سجلت أسعار الذهب 156.72 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.66 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 137.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.54 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.42 ريال.



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