انضمام جهة تمويل جديدة إلى مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين

المواطن - الرياض

أعلن الصندوق العقاري عن انضمام مصرف الإنماء ليكون أحد الجهات التمويلة المشاركة في مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، سعيًا لتوسيع شراكة الصندوق.

ومبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين والمتقاعدين لعمر 50 سنة وما فوق هو قرض إضافي حسن يسدد لاحقًا بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال، بالإضافة للقرض العقاري الأساسي بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل امتلاك المستفيدين للمسكن الأول من خلال دعم الدفعة المقدمة لمبلغ يغطي 20٪؜ من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال ويتم سداد القرض بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي مع الجهة التمويلية.

معايير القبول في البرنامج

١- أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر.

٢- أن يكون المستفيد ضمن قوائم المسجلين في صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان.

٣- يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

المنتجات المتاحة

– وحدات جاهزة

– وحدات تحت الإنشاء

– البناء الذاتي (قريبًا)

آلية السداد

500 ألف ريال القرض العقاري الأساسي

يبدأ المستفيد بسداد القرض.

140 ألف ريال قرض حسن إضافي

يبدأ المستفيد سداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.