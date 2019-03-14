انطلاق فعاليات اليوم العالمي للكلى 2019 بمستشفى خميس مشيط

المواطن - فهد القحطاني- خميس مشيط

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم، فعاليات اليوم العالمي للكلى 2019، الذي نظمه مستشفى خميس مشيط العام ، كما زار المرضى المنومين في مركز خالد الجفالي لغسيل الكلى، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الصحية بالمحافظة.

واطلع ابن مشيط في مستهل الحفل على المعرض المصاحب ، مستمعاً إلى شرح عن أهدافه التوعوية والتثقيفية، والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض الكلى، ثم بدئ حفل خطابي بهذه المناسبة، أكد خلاله مدير مستشفى خميس مشيط العام الدكتور عبدالله الفيفي على أهمية خلق الوعي لدى أفراد المجتمع حول السلوكيات الوقائية،وعوامل الخطر، وكيفية التعايش مع أمراض الكلى، مبيناً أن العالم يتحد كل عام في منتصف مارس للتوعية بصحة الكلى وأهمية المحافظة عليها، داعياً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إلى ضرورة الكشف المبكر والمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.

وفي نهاية الحفل ، قدّم محافظ خميس مشيط الشهادات والدروع التذكارية للمشاركين في نجاح الفعالية والداعمين لها.