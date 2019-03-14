انطلاق قناة ENTV الفضائية اليوم.. ورئيس مجلس الإدارة يكشف خطتها وهدفها

المواطن - الدمام

تنطلق اليوم الخميس قناة EN tv الفضائية على القمر الصناعي تزامنًا مع انطلاق فعاليات موسم الشرقية السياحي لعام 2019، لتطل على الجمهور العربي في أبهى حلة ومن خلال برامج متنوعة ومميزة تتواكب ورؤية المملكة 2030.

وقدم رئيس مجلس إدارة EN tv الفضائية الشيخ سليمان السحيمي، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما المتواصل للإعلام والإعلاميين بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أن القناة الإعلامية تهدف إلى خدمة الإعلام وإبراز المنطقة الشرقية بصورتها الحقيقية وما أنجز فيها من مشاريع تنموية وحيوية ومناسباتها والفعاليات التي تقام على أرضها ومهرجاناتها.

وأضاف أن القناة بصدد البث المباشر اعتبارًا من اليوم الخميس، متمنيًا أن تترك أثرًا طيبًا في نفس المشاهد العربي من خلال برامجها المختلفة لكافة شرائح المجتمع.

وأوضح أن قناة EN tv شاملة، وذلك لحرصهم على أن تكون هادفة، ويرى فيها المشاهد البوابة المثلى التي يطل من خلالها على عالمه الداخلي والخارجي، وبذلك تقدم قناة EN tv رسالتها الإعلامية على أكمل وجه، بحيث تكسب احترام وتقدير المشاهد العربي في كل مكان.

وأكد الشيخ السحيمي أن القناة حرصت على استيراد معداتها وأجهزتها من شركة عالمية متخصصة في تجهيز القنوات الفضائية وذلك لتقتني أفضل وأحدث التقنيات الإعلامية وآلات التصوير العصرية التي تقتنيها أكبر وأشهر الفضائيات العربية والعالمية الأمر الذي يدفع القناة للمنافسة الشريفة واحتلال مكانة مرموقة على خريطة الفضائيات.

وأشار رئيس مجلس إدارة القناة إلى أن هناك خطة لاستقطاب أشهر المذيعين والمذيعات من أبناء الوطن وفتح مجال لتوظيف الشباب والشابات من خريجي الإعلام، للتعاقد معهم ولتقديم برامج راقية هادفة، تتماشى مع خطط القناة المتضمنة عددًا من البرامج التراثية والتاريخية والدينية والحضارية والوثائقية والسياسية والبيئية والاقتصادية والرياضية وبرامج خاصة للمرأة والطفل الأمر الذي يرتقي بفكر ووعي المشاهد العربي بكل ما هو جاد ومفيد.

واختتم الشيخ السحيمي بأن للقناة أهدافاً اجتماعية تتواكب مع تطلعات ولاة الأمر، مرحبًا بالتعاون مع الجامعات في استقبال وتدريب الخريجين وطلاب الامتياز في الإعلام.