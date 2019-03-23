بأمر الملك سلمان .. إعفاء توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية من منصبه

بأمر الملك سلمان .. إعفاء توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية من منصبه

2019/03/23
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي:

الرقم أ / 266
التاريخ 16 / 7 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) بتاريخ 29/ 2 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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