باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند

باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند

2019/03/06
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عودة سفيرها سهيل محمود إلى الهند، عقب انتهاء المشاورات في إسلام آباد، مؤكدة أنه جرى إبلاغ القائم بأعمال السفير الهندي في البلاد بذلك.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان “التزام باكستان بمواصلة الاتصالات الأسبوعية على مستوى إدارات العمليات القتالية”.

واستعدت باكستان سفيرها لدى الهند للتشاور في 18 فبراير الماضي، إثر توتر العلاقات بين البلدين، عقب اتهامات الهند لإسلام آباد بالوقوف وراء هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 14 فبراير، ونفت إسلام آباد علاقتها به.



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