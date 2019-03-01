باكستان تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية

المواطن - متابعة

أعلنت باكستان أنها ستعيد فتح المجال الجوي للرحلات التجارية اعتبارا من اليوم.

وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي بعد تطور الأحداث مع الهند حيث أسقطت باكستان طائرتين عسكريتين تابعتين للهند وقامت بأسر أحد الطيارين.

وفي بادرة على حسن النية أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيتم إطلاق سراح الطيار الجمعة فيما لا تزال الهند غاضبة وتتوعد بالانتقام.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي إن بلاده ستسلم الهند الطيار وذلك في مسعى لنزع فتيل أزمة بين البلدين المسلحين نوويا.

وقال قرشي للبرلمان: ”كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية.