بالأسماء.. تشكيل حكومة السودان الجديدة

المواطن _ متابعة

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، وتم الإبقاء فيها على وزيري الدفاع والخارجية.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن إيلا قائمة من 21 وزيرًا اتحاديًا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرًا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرًا للعدل، وبشارة أرور وزيرًا للداخلية، وفضل عبد الله فضل وزيرًا لشؤون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي.

كما تم الإبقاء على عوض بن عوف نائبًا أول لرئيس الجمهورية ووزيرًا للدفاع.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حُكامًا عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبًا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.