بالأسماء .. جهات تمويلية لا تشترط تحويل الراتب للحصول على القرض العقاري

المواطن - الرياض

نشر الصندوق العقاري قائمة بأسماء الجهات التمويلية التي لا تشترط تحويل الراتب للحصول على القرض العقاري.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل خطوات الحصول على القرض العقاري لإتاحة فرصة تملك المسكن الأول للمواطنين.

وبحسب الصندوق العقاري فإن الجهات التي لا تشترط تحويل الراتب هي :

وفي وقت سابق نشر الصندوق العقاري تفاصيل وآلية الحصول على القرض من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يقوم المستخدم بتحديث البيانات ثم استلام رسالة نصية من الصندوق العقاري تتضمن رقم المستفيد.

بعد ذلك يقوم المواطن بحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال لتقديم المستندات اللازمة.

وكان الصندوق العقاري أطلق مؤخرًا خدمة عجلها التي يمكن من خلالها تعجيل الحصول على القرض، وكذلك خدمة اعرف دورك لمن هم على قوائم الانتظار فقط.

ولفت الصندوق العقاري إلى أن هذه الخدمات ليست لمن صدرت أسماؤهم سابقًا في قوائم المستفيدين.

ويمكن الدخول على الخدمة عبر الرابط التالي (هنا)