بالأسماء.. 33 مرشحاً لجائزة التميز بتعليم عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة للعام الجاري . وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز الأستاذة فاطمة أبو ملحة.

وشمل الترشيح كلا من:

أحمد عطية الزهراني ، و رغد معيض آل فارس ، و معدية علي آل الطرقي ، و بندر عوضة القحطاني ، و ريما عبد العزيز العمري ، وحنان عوض القحطاني ، وهيا إبراهيم عواجي ، في فئة الطالب المتميز ، وأمل علي الأسمري ، وأمينة علي السرحاني ، وعلي بندر الريعان ، وفاطمة سعيد الأحمري ، و نجلاء عبود آل عجير ، في فئة المعلم المتميز ، ورحمة بلقاسم القرني ، و غادة عبدالله القرني ، و ليلى محمد آل شعثان ، في فئة المشرف التربوي المتميز ، وصالحة عبدالقادر الحفظي ، وعبدالله علي العمري ، و فوزية حسين الشهراني ، وفهد سعد آل حاتم ، ومعدية سعيد العواشز ، في فئة التميز المدرسي.

كما تم ترشيح سعيد محمد آل سويد ، وفريال خلف السراح ، في فئة التميز المؤسسي للمكاتب، وعائشة محمد آل مبارك ، وعزيزة سعد الشهراني ، ونجاة إسحاق الشيخي ، في فئة الموظف الإداري المتميز ، وأحمد عائض آل مفرح ، وعبير محمد عسيري ، في فئة المبادرات والتجارب المتميزة ، و سليمى علي القرني ، وعلي فهد الزهرة ، و مريم عبده الخواجي ، وعبدالله علي آل غريس ، ونوال عبدالله آل سليمان ، في فئة الخدمات التعليمية ، والدكتور عبدالرحمن محمد فصيل ، في فئة رائد التعليم .