بالبطة.. جوجل يخطئ ويحتفل بـ يوم الطفل المقرر 20 نوفمبر!

المواطن - الرياض

يبدو أن محرك البحث العالمي جوجل أخطأ بالاحتفال بـ يوم الطفل المقرر له 20 نوفمبر، بدلًا من يوم الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وظهر يوم الطفل على صدارة صفحة جوجل والذي يحتفل فيه بالأطفال في تواريخ تقويمية مختلفة في دول العالم، حسب تراثها الحضاري، حيث كان المشهد عبارة عن بطة كرتونية في دلالة إلى يوم الطفل ليثير حالة من الجدل.

يوم الطفل بالإنجليزية: Children’s Day هو اليوم الذي يحتفل فيه بالأطفال، في تواريخ تقويمية مختلفة ، في مختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.

ويتم الاحتفال بـ يوم الطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل.

وأيضًا حدد 5 نوفمبر للاحتفال بـ يوم الطفل وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.