بالجرم المشهود.. ضبط إفريقي بحوزته ٥ مستوعبات مسكر في قنا

المواطن - أحمد الشهري - قنا

تمكن عدد من أفراد مخفر شرطة مركز قنا التابع لمحافظة محايل من القبض على أحد مروجي الخمور من الجالية الإفريقية وبحوزته 5 مستوعبات مملوءة يشتبه أن يكون من مادة العرق المسكر معدة للبيع ومبلغ مالي وآلة حادة.

وقد حاول الوافد الهروب من الفرقة الأمنية لكن تمت السيطرة على الموقف.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذا الوافد يعد من أخطر المروجين بالمنطقة وتم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود من خلال كمين محكم في أحد الأماكن بطريق رعلة وتم تحريز المضبوطات وتسليمه لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.