بايرن ميونيخ يُطارد نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن راكيتيتش لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع نادي برشلونة لتجديد العقد، مما يجعل نسب رحيله عن البارسا كبيرة للغاية.

وسيتنافس نادي بايرن ميونيخ مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع راكيتيتش في الميركاتو الصيفي.

ويستعد راكيتيتش للمشاركة مع برشلونة اليوم أمام ريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان راكيتيتش شارك مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث احتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني ونال الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج راكيتيتش مع نادي برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.