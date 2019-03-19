بايرن ميونيخ يُطارد نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يملك بيل علاقة جيدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أصبح اللاعب الويلزي يفكر في الرحيل عن النادي الملكي ليحصل على فرصة اللعب بصورة منتظمة.

وكان ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان أبديا رغبتهما في التعاقد مع بيل في حال قرر ترك الريال خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك بيل حاليًّا مع المنتخب الويلزي، حيث سيواجه منتخب بلاده، منتخب ترينداد وتوباجو اليوم في لقاء ودي، ثم سيواجه المنتخب السلوفاكي في تصفيات أمم أوروبا 2020 يوم الأحد المقبل.

ويذكر أن بيل كان انضم إلى فريق ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويرتبط بيل بعقد مع نادي ريال مدريد ينتهي في عام 2022، ولديه شرط جزائي في عقده مع الريال قدره 517 مليون يورو.