بتكلفة تقارب 200 مليون ريال.. سحب مشروع تقاطع العكيشية بمكة من المقاول المتعثر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قراراً بسحب مشروع تقاطع طريق العكيشية مع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة، والذي تبلغ قيمة عقده ما يقارب ٢٠٠ مليون ريال، من المقاول المنفذ.

ويأتي ذلك نظراً لتأخره في تنفيذ أعمال المشروع وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التقاطع وإهماله شروط التعاقد، مما ترتب عليه عدم استفادة المواطنين من المشروع.

ووجه القويحص بسحب المشروع من المقاول واستكمال الإجراءات القانونية، وتعميد مقاول آخر لاستكمال تنفيذ التقاطع بشكل عاجل.

وأكد أمين مكة ضرورة متابعة سير جميع أعمال المشاريع البلدية بالعاصمة المقدسة، ورصد نسب الإنجاز، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع قبل موسم حج هذا العام، مشدداً على ضرورة الكشف عن العوائق الحقيقية التي قد يجدها المقاولون خلال سير عمليات تنفيذ المشاريع لاتخاذ الإجراءات للأزمة ومعالجتها.