بتوجيه الأمير محمد بن سلمان.. إعلان خطة استكمال مشروعات عسير بحضور 3 وزراء

المواطن - واس

بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غدًا الأحد، حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وسيعلن الوزراء عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل هذه المشروعات نقلة مهمة كان يتطلع اليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، ويمثل التنوع في المشروعات من صحية ونقل وبلديات منظومة من المشروعات الكبرى ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى المملكة.

ومن شأن هذه المشروعات أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ الحالي. كما أن هذه المشروعات تعد رافدًا مهمًا وبنية أساسية لاستراتيجية تطوير منطقة عسير التي يجري إعدادها حاليًا.