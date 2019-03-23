بث مباشر.. الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الإبل

بث مباشر.. الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الإبل

2019/03/23
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ لمقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وسيتم خلال الحفل تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.

 



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