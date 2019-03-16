بث مباشر.. الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

بث مباشر.. الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

2019/03/16
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2030
0
طباعة
المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس.

وتقدم “المواطن” بثًّا مباشرًا لفعاليات سباق الفروسية ورعاية الملك سلمان لهذه المناسبة: هنا



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم