بث مباشر.. الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس.

وتقدم “المواطن” بثًّا مباشرًا لفعاليات سباق الفروسية ورعاية الملك سلمان لهذه المناسبة: هنا