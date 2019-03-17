بث مباشر مباراة الهلال والأهلي في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والأهلي اليوم، من أجل تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في ملعب الجوهرة المشعة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والأهلي اليوم، وخطف بطاقة التأهل على ملعبه ووسط جمهوره.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.