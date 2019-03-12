بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا
ضمن منافسات الجولة الثانية

بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

2019/03/12
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة الهلال والدحيل القطري اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية، بعد فوزه على العين الإماراتي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق القطري في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال والدحيل اليوم، خاصة أنه تمكن من الفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.



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