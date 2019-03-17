بحضور ٥٠ مشاركا.. اختتام برنامج استكشاف عالم ريادة الأعمال في الباحة

المواطن - ابتهال مسفر الغامدي - الباحة

بحضور وتفاعل شبابي متألق اختتم مجلس شباب الباحة أمس, أعمال البرنامج التدريبي “استكشاف عالم ريادة الأعمال” بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, بحضور أكثر من 50 متدربًا ومتدربةً, وذلك بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بالباحة.

وتخلل البرنامج إدارة العمليات واللوجستيات، وبناء نموذج العمل التجاري، وكيفية صياغة الفكرة، ودراسة الجدوى، إضافة إلى الإدارة المالية، والتسويق وجذب العملاء, وعقد جلسات إرشادية قدمها عدد من المرشدين لرواد الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة الدكتور زياد الزايدي أن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يأتي استكمالاً لنهج المجلس في خدمة الشباب من خلال تنوير معارف رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم؛ لتنشئة مشاريعهم الريادية وتمكينهم من التعامل مع متطلبات السوق بجاهزية عالية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في خدمة الحراك التنموي بالمنطقة.