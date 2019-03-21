بحضور 7 وزراء سعوديين و65 متحدثاً دولياً.. الفيصل يدشن منتدى مكة الاقتصادي

المواطن - مكة المكرمة

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بعد غد السبت في فندق هيلتون جبل عمر بالعاصمة المقدسة، منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الثانية.

ويناقش المنتدى الذي يُعد أحد أكبر المنتديات الاقتصادية في الشرق الأوسط إذ يشارك 7 وزراء سعوديين في جلسته الرئيسية التي يديرها عبدالوهاب الفايز، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وتضم كل من د. ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ود.وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، وزير العدل، وأ. أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأ. ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزير الإسكان، ود. محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة، كما يشهد حضور وزراء من عدة دول من بينها مصر وغانا، وسيناقشون وسائل تحقيق التنمية الحضرية عبر الاعتماد على التطوير والابتكار، وبمشاركة عدد كبير من أبرز الشخصيات المحلية والدولية.

ويستعرض المنتدى الذي يحمل شعار “الطريق نحو مستقبل حضري عالمي”، يستمر 4 أيام، عبر حلقات النقاش مقترحات ورؤى أبرز الخبراء والباحثين حول قضايا عديدة في مقدمتها الإسكان بين العرض والتكلفة، الأحياء العشوائيات، الخدمات العامة والمرافق، والبنية التحتية والمؤسسات ذات النفع العام، وتحديث حركة المواطنين والزوار، والاستفادة من الأصول اللوجستية، والحج والتكنولوجيات الجديدة.

ويشهد المنتدى عقد 25 جلسة حوارية وحلقات نقاش تضم 65 متحدثاً من مختلف دول العالم من الخبراء ورواد القطاعات الاقتصادية المختلفة وصُناع القرار ووزراء وشخصيات قيادية بارزة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء المدن والبلديات، ومن أبرزهم: صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز القيادات الاقتصادية الدولية والإقليمية، مثل د. عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، ود. إبراهيم محمد أوال، وزير تطوير الأعمال الغاني، والدكتور محمد عبد الخالد، المستشار الاقتصادي لرئيس وزراء ماليزيا، وسري أحمد زكي أنصور بن محمد يوسف، المدير العام لوحدة تنسيق التنفيذ في ماليزيا، والفريق مهاب محمد حسين مميش – رئيس هيئة قناة السويس.

كما تضم لائحة المتحدثين كلاً من م. إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ هيئة الاستثمار، ومعالي د. إيمان بنت هباس المطيري ، مساعد وزير التجارة والاستثمار، وصالح التركي، أمين مدينة جدة، ومعالي م. بدر بن عبدالله الدلامي، نائب وزير النقل لشؤون الطرق، وزارة النقل بالإضافة إلى د. عبدالعزيز بن سالم الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وم. صالح بن شباب السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ود. عبدالعزيز وزان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، ود. عمرو المداح المشرف العام على قطاع التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة، ود. محمد حكيم الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ود. هشام كعكي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة، و د. سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية /رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، وم. عبدالرحمن عداس، الرئيس التنفيذي، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

مستقبل الحج الحضري

كما يستعرض منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي مبادرات مبتكرة وخلاقة حول الحج، وذلك خلال جلسة تحمل عنوان “مستقبل الحج الحضري” فيما سيتم تخصيص جلسة خاصة حول “إطلاق عمليات تسليم المشاريع”، حيث تلقي الضوء على المشروعات التي لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل. وخلال تلك الجلسة، سيستعرض المشاركون آليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ واستدامة هذه المشاريع. كما يناقش أيضاً قضية “تطوير وتكامل الأحياء غير الرسمية” وذلك عبر استكشاف وسائل فعالة لتحقيق التكامل المستدام للأحياء العشوائية. كما سيتم إلقاء الضوء أيضًا على قضايا “الضيافة والتطوير التجاري” من خلال تقديم نظرة عامة على السوق، من حيث اتجاهات الاستثمار في التنمية التجارية وصناعة الضيافة.

وسيتم التركيز على قضايا “تقديم الخدمات والمرافق العامة” حيث يناقش الخبراء الخطط المبتكرة لدمج الخدمات والمرافق على مستوى الأحياء. وسوف تستعرض الجلسة أيضًا أمثلة ناجحة للتكنولوجيات المستدامة في مجال تقديم وصيانة الخدمات العامة والمرافق المجتمعية. أما جلسة “المرافق والبنية التحتية” فستركز على استعراض التجارب والنماذج المبتكرة لتطوير البنية التحتية والتمويل، والتقنيات الخاصة بتحسين واستدامة البنية التحتية القديمة، كما ستسلط الجلسة الضوء أيضًا على القضايا الرئيسية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة النفايات.

الإسكان بين العرض والقدرة

وتقدم جلسة “الإسكان بين العرض والقدرة على تحمل التكاليف” فرصة ممتازة لدراسة التحديات التي تواجه تمويل الإسكان والتطوير وحجم المعروض من الشقق.وبالإضافة إلى ذلك، ستستعرض الجلسة نماذج ناجحة للإسكان الخاص، ميسور التكلفة الذي يتضمن حلولاً لتحسين مستويات الاستدامة. وسوف يتم إجراء مراجعة لخدمات وأنظمة النقل، خلال جلسة تحمل عنوان “تحديث حركة المواطنين والزوار”. وستقوم هذه الجلسة بتقييم الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي ساعدت في إنشاء مدن متكاملة ومتطورة من خلال تحسين حركة السكان والزوار.

الحج وعصر التكنولوجيا الجديدة

وتركز جلسة “الحج وعصر التكنولوجيا الجديدة” على تناول التقنيات التي تم تطويرها في مكة المكرمة، حيث ستقوم باستعراض البرامج والمبادرات التي أدت إلى تطوير هذه التقنيات، وكيف يمكن توسيع نطاق هذه التقنيات لكي يتم تنفيذها في مدن أخرى. وسوف يستعرض المنتدى أيضًا قضايا “تعزيز الاتصال والاستفادة من الأصول اللوجستية” لـتأسيس شبكة أكثر كفاءة وترابط لنقل البضائع، مع إبراز النماذج والابتكارات الناجحة التي تقود عملية التطور الضخم في صناعة الخدمات اللوجستية.