بدء بيع تذاكر جماهير #الأهلي في مباراة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية – قبل قليل – بدء بيع التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة الهلال المقبلة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تذاكر جماهير الأهلي متوفرة في الشباك رقم 2 في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

وكانت شركة صلة قد طرحت تذاكر جماهير الزعيم في مباراة الهلال ضد الأهلي مساء أمس، عبر موقع hilaltickets.com، وأشارت إلى أنه تم تخصص القسم A لجماهير الراقي.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي كالتالي؛ 40 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 75 ريالًا موحدة الواجهة F-D، 100 ريال موحدة الواجهة E، 500 ريال منصة عائلات، 800 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس الجاري، عند الساعة 6:45 مساء.