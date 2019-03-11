بدر بن سلطان يتابع خطوات إنشاء مركز البيانات الضخمة

المواطن - جدة

رأس نائب أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً جرى خلاله استعراض خطوات إنشاء مركز البيانات الضخمة التابع لإمارة المنطقة وتنفذه جامعة جدة ويهدف لدعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اطلع الأمير بدر بن سلطان على عرض عن خطوات تنفيذ المشروع، والأهداف المنوطة بمركز البيانات الضخمة الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي من شأنها خدمة المنطقة في كافة الجوانب التنموية، كذلك رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

وبحسب العرض فإن المركز يوفر تقنية متقدمة لتوفير الاستفادة المثلى من البيانات عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها، لرفع جودة الحياة، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية، وتعزيز الهوية من خلال تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.