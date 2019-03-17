بدر صعب لـ”المواطن”: معرض الرياض للكتاب من أهم المعارض الدولية

بدر صعب لـ”المواطن”: معرض الرياض للكتاب من أهم المعارض الدولية

2019/03/17
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - بدر القريني - شرف الروقي

شاركت هيئة الشارقة للكتاب في معرض الكتاب الدولي في الرياض للتعريف بجهودها في الاهتمام بالجانب الثقافي على مستوى الخليج والوطن العربي.

وقال رئيس الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب، بدر صعب، في تصريحات إلى “المواطن” إن هيئة الشارقة للكتاب معنية بتنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى مهرجان الشارقة القرائي للطفل، موضحًا أن مشاركتهم في معرض الرياض من باب الترويج والتعريف بجهودهم وخدمتهم للناشرين والكتّاب.

وتابع أن معرض الرياض من أهم المعارض الدولية التي يشاركون فيها، وأن “الشارقة للكتاب” تشارك فيه منذُ 20 عامًا تقريبًا، كما أنها تشارك في أكثر من 35 معرضًا دوليًا.



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