برأس مال أولي 565 مليون ريال.. الطائرات المروحية توفر تجربة فريدة من متعة التنقل

المواطن - الرياض

يمثل الإعلان عن إنشاء شركة للطائرات المروحية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، نقلة نوعية على مساري السياحة والاستثمار في المملكة، كما يأتي امتدادًا للإستراتيجية الجديدة التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية لتفعيل دور وأداء الصندوق وتعظيم عائداته وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها.

توفير نقل تجاري آمن:

وتهدف هذه الفكرة إلى توفير نقل تجاري آمن بين المدن عبر الطائرات المروحية، الأمر الذي من شأنه تحفيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصفته أحد القطاعات الرئيسية المحركة للاقتصاد تحقيقًا لرؤية 2030

الوجهة السياحية الأهم:

كما يأتي إقرار إنشاء شركة الطائرات المروحية داعمًا لتوجه المملكة في أن تكون الوجهة السياحية الأولى والأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وسيعطي تطبيق تجربة التنقل بالطائرات المروحية في بلد بحجم السعودية ميزة تنافسية كبيرة للسياح الراغبين في استكشاف حضارة وتراث المملكة والاستمتاع بمواقعها الجغرافية الجذابة في وقت قصير، كما تشكل التجربة ميزة هامة جدًّا لرجال وسيدات الأعمال، والذين يحكمهم الوقت وأهمية سرعة التنقل من مكان لآخر داخل المدينة الواحدة، أو حتى بين المدن.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن إطلاقه لشركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

وتم تأسيس شركة الطائرات المروحية برأس مال أولي قدره 565 مليون ريال سعودي لتلبية الطلب المتنامي في المملكة، فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.