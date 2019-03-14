براعة ليونيل ميسي تقود برشلونة لتحقيق رقمين خرافيين بعد خماسية ليون

المواطن - محمد سمعه

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه نادي برشلونة الإسباني لإقصاء نادي ليون الفرنسي من دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل البارشا لخماسية قاسية في شباك النادي الفرنسي.

وشهدت مباراة برشلونة وليون الفرنسي تألقًا من قبل النجم ليونيل ميسي والذي نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويذكر أن فريق برشلونة تمكن من تحقيق رقمين خرافيين بعد اكتساح نادي ليون بخماسية، حيث قاد ليونيل ميسي برشلونة لتحقيق الفوز السابع والعشرين للبارشا في مباريات دوري أبطال أوروبا والتي تُقام على ملعب الكامب نو في إسبانيا.

كما تمكن النجم ليونيل ميسي من تسجيل هدفه رقم 108 في 131 مباراة مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ووصل البارشا للمرة الثانية عشر على التوالي إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال آخر 12 موسمًا.

ويأمل ليونيل ميسي في أن يقود برشلونة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ برشلونة خاصة أن فرص البارشا في التتويج باللقب ستزيد بعد خروج غريمه ريال مدريد من دور الستة عشر على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكان ليونيل ميسي صرّح من قبل وذكر بأن برشلونة يود التألق والذهاب بعيدًا في أدوار بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل التتويج باللقب الأوروبي والغائب عن برشلونة منذ عام 2015، حيث تمكن برشلونة وقتها من الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في نهائي أُقيم في مدينة برلين الألمانية.

وتحل اليوم الذكرى الأولى للنجم ليونيل ميسي على إحرازه الهدف رقم 100 في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سجله وقتها في شباك نادي تشيلسي الإنجليزي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال نسخة الموسم الماضي.