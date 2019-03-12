برشلونة ضد أولمبيك ليون .. رد البارشا مطلوب لتجنب مصير الريال المؤلم

المواطن - محمد سمعة

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على موعد مع مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون الفرنسي والتي تُقام غدًا ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى المدرب إرنستو فالفيردي إلى وضع الخطة المناسبة للبارشا وذلك من أجل الفوز في مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون، حيث لن يكون أمام فريق البارشا طريق إلا الفوز وذلك من أجل العبور لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعي تمامًا البارشا ما حدث لغريمه نادي ريال مدريد والذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من نادي أياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات إياب ثمن النهائي حيث سيكون البارشا مُطالبًا بالفوز في لقاء برشلونة ضد أولمبيك ليون في ظل النتائج الإيجابية والتي يُحققها برشلونة في الفترة الحالية.

ومن المقرر إقامة مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون غدًا الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة.

وكان النجم البرازيلي ريفالدو لاعب نادي برشلونة السابق قال بأنه يثق في قدرة البارشا على الفوز في مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون، مضيفًا أن سيناريو إقصاء برشلونة من دوري الأبطال على يد روما الإيطالي لن يتكرر في مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون غدًا الأربعاء.

ويذكر أن مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون في جولة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أقيمت في مدينة ليون الفرنسية يوم 19 فبراير الماضي.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صرّح في أكثر من مناسبة أن برشلونة يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والغائب عنه منذ عام 2015، حيث فاز برشلونة وقتها على نادي يوفنتوس في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.