برشلونة ضد رايو فاليكانو .. البارشا تعلّم من كارثة الريال قبل مواجهة شقيقه الأصغر

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، اليوم، في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي البارشا، تحدث قبل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، عن سعي فريقه لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في الانفراد بصدارة الدوري الإسباني.

وشدد المدرب فالفيردي على أن مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو ستكون قوية، رغم الفارق التاريخي والفني بين برشلونة ورايو فاليكانو، مضيفًا أن برشلونة سيستعد بشكل قوي خلال مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو استعدادًا لمواجهة نادي ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد فالفيردي أن البارشا تعلّم جيدًا من الظروف الصعبة التي يمر بها ريال مدريد، مضيفًا أن مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو ستشهد تحسنًا في الأداء مع التركيز في الفوز.

ويذكر أن مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، ستُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

ويرغب البارشا في مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، في تحقيق فوز مطمئن وجيد معنويًّا للاعبي النادي الكتالوني قبل مواجهة نادي ليون يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

ويذكر أن البارشا يتواجد في صدارة الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي حال فاز البارشا في مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، فسيصل رصيده إلى 63 نقطة ليبتعد عن نادي أتلتيكو مدريد بفارق سبع نقاط.

ويذكر أن البارشا كان تمكن قبل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو من الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، بهدف دون رد سجله اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الشوط الأول من عمر مباراة البارشا والريال.

ويطمح ميسي لتسجيل هدف في مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو ليصل رصيده من الأهداف إلى 26 في صراع المنافسة على هدافي الدوري الإسباني في الموسم الجاري.