برنامج الأمن الفكري يستهدف 5 فئات في شرورة

المواطن - شرورة

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، يوم أمس الجمعة، برنامج “الأمن الفكري”، مستهدفاً الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين والمكاتب التعاونية في محافظة شرورة، والمراكز التابعة لها، وذلك بقاعة كلية العلوم والآداب بالمحافظة، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وشارك في هذا البرنامج فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والشيخ عبدالله بن محمد النجمي والشيخ محمد صغير عكور.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران: إن هذا البرنامج الهام نُفذ في محافظة شرورة تحت إشراف ومتابعة من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والذي استهدف الدعاة والأئمة والخطباء والمكاتب التعاونية وذلك لضرورة محاربة الأفكار والتوجهات الهادمة وتحصين الأمة وشبابها، شاكراً جميع من تعاون وساهم في إنجاح هذا البرنامج.

وتلخصت فقرات البرنامج حول مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه وكذلك أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج وأيضاً كشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في احتلال الشباب وذكر نماذج وصور منها بالإضافة إلى أثر رسالة المسجد في تحقيق الأمن الفكري وحفظه للأمن وحفظ القيم الأخلاقية، وبعد ذلك تم فتح المجال للمداخلات من قبل الحضور والتي أجاب عليها المشاركون في البرنامج.

وفي الختام، كرم العصيمي المشاركين بالبرنامج، ومن جانبهم عبر المشاركون على شكرهم للفرع بنجران وإدارة شرورة على حسن تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تستهدف الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين ومديري المكاتب التعاونية.