برنامج الإسكان يُزيل عوائق تملك المنزل الأول لكافة العسكريين .. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

وفر برنامج الإسكان تسهيلات عديدة للمواطنين العسكريين؛ امتنانًا لحياتهم المبذولة في حماية المملكة.

كما أزال برنامج الإسكان عوائق تملّك المنزل الأول لكافة أبنائنا العسكريين.

وكانت في الماضي الخيارات محدودة أمام العسكريين بالنسبة لتملك العقارات، ولكن الآن اختلف الوضع مع برنامج الإسكان، حيث أصبحت الشروط والتحديات من الماضي.

وبحسب برنامج الإسكان، فأي رتبة أو راتب أقل من 14 ألف ريال شهريًّا فيستحق العسكري حينها قرضًا عقاريًّا مدعومًا حتى 500 ألف ريال بدون فوائد، بالإضافة إلى 140 ألف ريال قرض حسن.

أما لو كانت الرتبة من عقيد إلى فريق فالدعم المقدم من برنامج الإسكان من 30 إلى 100 % حسب الراتب، مع إمكانية الانتهاء من القرض بمرونة تصل حتى 25 عامًا بالنسبة إلى جميع العسكريين.