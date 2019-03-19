برنامج دولي احترافي لتأهيل ١٧ مرشداً ومرشدة سياحية بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تكامل”، أمس، بفندق قصر أبها، تأهيل ١٧ متدرباً ومتدربة في مجال الإرشاد السياحي من المهتمين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال برنامج تأهيل المرشدين السياحيين والذي استمر لمدة ٥ أيام.



وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بعسير المهندس محمد العمرة أن البرنامج معتمد من الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في المملكة wftga “، وقد ضم برنامجاً مخصصاً للإسعافات الأولية، كما احتوى على معلومات عن تراخيص المرشدين السياحيين وفهم وظيفة المرشد السياحي كأحد أهم الأدوات السياحية والتعريف بكيفية قيادة الرحلات السياحية، لافتاً إلى أن البرنامج تناول كافة المعلومات الاحترافية في تطوير كفاءة المرشدين والمرشدات السياحيين في المنطقة.



وشدد العمرة على أن البرنامج يهدف إلى تأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين محترفين في تطوير صناعة السياحة في المملكة، في ظل أهمية دور المرشد السياحي باعتباره سفيراً داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره وتنشيط ونمو السياحة في المملكة، مضيفاً: “وجود مهنة المرشد المتقاضي الأجر هي خدمة للسياح على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم”.