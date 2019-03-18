برنامج للمشي في معهد العاصمة

المواطن - الرياض

تحت رعاية مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم وبحضور مساعديه ،نفذ النشاط الطلابي بالقسم الثانوي ممثلاً في التربية البدنية برنامج المشي تحت شعار (من ترك المشي تركه ) بالاستاد الرياضي بالمعهد بالتعاون مع فريق مشاة الرياض، حيث شارك في البرنامج أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمعهد وكذلك أولياء أمور الطلاب.

وذكر ذلك مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري أنه تم عمل برنامج لباقي للمشاركين وكذلك تم إعطاؤهم بعض التعليمات الخاصة من مشرف البرنامج الأستاذ محمد القحطاني وكذلك كلمة من عضو فريق المشاة الأستاذ خالد خان تطرق فيها لبعض التعليمات التوعوية وكذلك قدم نبذة عن الفريق ومواعيد برامجه.

وبعد الاستماع لكلمة ترحيبية من قائد القسم الثانوي لطفي الدرعان، أطلق المدير العام صافرة البدء في البرنامج الذي تكون من خمس دورات حول الاستاد، وحصل على المراكز الثلاثة الأولى من أولياء أمور الطلاب وهم (المركز الأول :محسن بن صالح الغامدي وفاز بشاليه –المركز الثاني : بكر بن عبدالكريم عكاشه وفاز بمبلغ مالي – الثالث : يوسف بن صالح السليم وفاز بمبلغ مالي).

وفي ختام البرنامج كرم المدير العام الجهات الراعية والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وفي حديث عن البرنامج قال الأستاذ عادل الطخيم مدير عام المعهد: “إن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع وكذلك إلى رفع معدل المشاركة المجتمعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030”.

ووجه الطخيم شكره وتقديره للجهود المميزة التي بذلها قائد القسم الثانوي لطفي الدرعان وكذلك رائد النشاط الطلابي بالقسم الثانوي سالم بانقيطة ومعلم التربية البدنية محمد القحطاني واللجنة المنظمة لبرنامج المشي وكذلك الهيئة الإدارية والتعليمية وكافة إدارات المعهد التي ساهمت في إنجاح البرنامج.