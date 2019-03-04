بريطانيا: الحوثي يحتل اليمن ونحن أمام الفرصة الأخيرة

المواطن - الرياض

وصف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطق في اليمن بـ”الاحتلال”، محذرًا الميليشيا المدعومة التي تدعمها إيران من “موت اتفاق ستوكهولم” إذا لم تترجم أقوالها إلى أفعال.

وأوضح هانت، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الاحتلال الحوثي لليمن غير شرعي. ونحتاج الآن إلى العودة لحكومة وحدة وطنية”.

ودعا الوزير البريطاني ميليشيات الحوثي إلى وقف علاقتها بميليشيات حزب الله “إذا أرادوا سلامًا دائمًا”، قائلًا: “لدينا مخاوف من ممارسات حزب الله في الكثير من مناطق الشرق الأوسط”.

وذكر هانت أنه حذر الحوثيين من أن “الحرب ستنشب مجددًا إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال”.

وأضاف: “نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام. العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نرَ التزامًا من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم”.