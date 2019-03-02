بريطانيا: شراكتنا الإستراتيجية مع المملكة ساهمت بأمننا

المواطن - الرياض

شدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، اليوم السبت، على أن شراكة المملكة المتحدة الإستراتيجية مع السعودية، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة.

واستقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم السبت، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض هنت، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال هنت عبر حسابه على “تويتر” إثر اللقاء: “أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الإستراتيجية”.

وأكد أنه ناقش مع العساف ومع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير “سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن”، مضيفًا: “اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورًا”.

من جهة أخرى، شدد هنت على أن “شراكتنا الإستراتيجية مع السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة”.