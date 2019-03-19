بسبب الإصابة.. عطيف #الهلال يطير إلى صربيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف إلى صربيا، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة برنامجه التأهيلي.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سفر عبدالله عطيف للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة “ماريانا”؛ قبل البدء في الجري حول الملعب، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وسبق أن أكدت “المواطن” قبل 10 أيام تقريبًا، أن عبدالله عطيف، تعرض لآلام قوية أثناء تأهيله من إصابة في العضلات الضامة؛ ما استدعى إجراء فحوصات طبية وإشعاعية كشفت عودة نفس الإصابة.

وفضّل الجهاز الطبي عدم إعلان معاودة الإصابة لنجم وسط الفريق، عبدالله عطيف، واكتفى حساب الهلال في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، آنذاك بالإعلان عن مدة غيابه التي قد تمتد لشهر قادم.

ويغيب عبدالله عطيف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ مباراة القادسية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان من المقرر أن يكون جاهزًا لمباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، ولكنه لا يزال يواصل التأهيل.