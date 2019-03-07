بعدما رفضت طلبات من قطر والصين.. الهند تمنح السعودية نصيب الأسد في سمائها

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، اليوم الخميس، أن الهند تعتزم رفع حصة حقوق الطيران الخاصة بالسعودية في سمائها إلى 40٪، وذلك اعتبارًا من أبريل، مشيرة إلى أن السعودية البلد الوحيد الذي يبعد أكثر من مسافة 5000 كيلومتر من الهند، التي تحصل على زيادة في الحصص من قبل حكومة ناريندرا مودي.

ونقلًا عن مصادرها، قالت الصحيفة اليومية الهندية، إن نيودلهي اتخذت القرار في ضوء الحوافز المقدمة من المملكة، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي ظهرت خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد خلال فبراير الماضي.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن سياسة الطيران الجديدة لا تسمح بأي مقاعد إضافية لدول تقع على مسافة 5000 كيلومتر من الهند، ما لم تستنفد شركات الطيران الهندية 80٪ من حصة حقوق الطيران.

وفي الوقت الذي تستخدم فيه شركات الطيران الهندية حاليًا حوالي 74٪ فقط من حقوقها الجوية، تتوقع السلطات أن تتجاوز 80٪ بحلول أبريل.

وكانت الهند قد رفضت في وقت سابق طلبات بزيادة حقوق الطيران من جانب الصين وماليزيا وسنغافورة وقطر وغيرها، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، وهي الجولة التي شهدت الاتفاق بصورة مبدئية على خطط لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

يذكر أن زيارة ولي العهد للهند كان لها تأثير كبير على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الطاقة والتعاون العسكري، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والاجتماعي.