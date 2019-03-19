بعد إقالته.. ماذا قدم ميدو مع #الوحدة ؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي عن إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، بعد انفعاله على أحد الجماهير بطريقة غير لائقة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع ميدو كمستشار فني حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بجانب إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، بعد رحيل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وقاد المدرب المصري ميدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في 11 مباراة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مواجهتين في بطولة كأس الملك سلمان.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى جيدًا تحت قيادة ميدو في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق 4 انتصارات أمام الأهلي، الفتح، الرائد وأُحد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحت قيادة ميدو في 3 مباريات بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الحزم، الباطن والهلال، وانتهت الثلاث مواجهات بنتيجة 1/1.

وخسر نادي الوحدة مع ميدو 4 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الفيصلي، الاتحاد، الشباب والنصر، وتُعد الهزيمة ضد العالمي الأثقل، حيث انتهت المباراة بفوزه برباعية دون رد.

ورحل ميدو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

وفي بطولة كأس الملك سلمان، قاد ميدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للفوز على العروبة بهدف دون رد في دور الـ32، قبل أن يُطيح بالنادي الأهلي من دور الـ16، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.