بعد إلغاء الهدف .. فهد الهريفي: حرام اللي يصير لـ #النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، استياءه الشديد من حكم لقاء النصر والاتفاق، بعد إلغاء هدف سجله العالمي عبر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله في الشوط الأول.

وكتب الهريفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: والله حرام اللي يصير للنصر، وتو المخرج يُعيد الإعادة الصحيحة، حسبي الله ونعم الوكيل.

وأضاف الهريفي: من بداية مثالية وهدف رائع، للعب تحت الضغط.. لابوه من منافسة.

ويذكر أن حكم مباراة النصر والاتفاق كان عاد إلى تقنية الـVAR وألغى هدف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، وذلك بسبب لمس الكرة بيده.

وتشير النتيجة حاليًّا إلى تقدم نادي النصر على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي حال خسر النصر أمام الاتفاق، فسيفقد العالمي الفرصة في تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى ثلاث نقاط.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 55 نقطة.