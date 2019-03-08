بعد إلغاء معسكر الأخضر الشاب.. هل يُعاقب اتحاد القدم الأندية؟

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار إلغاء معسكر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2019، حالة من الجدل في ظل اقتراب موعد المونديال البولندي.

وقرر الجهاز الإداري للأخضر، بالتنسيق مع الجهاز الفني إلغاء المعسكر الذي كان من المقرر إقامته في الرياض، بداية من يوم الثلاثاء الماضي وحتى العاشر من مارس الجاري، وإقامته يوم 15 من الشهر ذاته.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن سبب إلغاء معسكر الأخضر الشاب، حضور 17 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمى، والثلاثي المصاب تركي العمار، مهند الشنقيطي ونواف العقيقي، على الرغم من استدعاء 28 لاعبًا من 9 أندية.

ومن المُقرر أن ينطلق مونديال بولندا، يوم 23 من شهر مايو المقبل، وأسفرت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، عن وقوع الأخضر الشاب بطل كأس آسيا في المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات بنما ومالي وفرنسا.

وقام مدرب الأخضر الشباب بتأجيل الحصص التدريبية إلى اليوم التالي، لحسن وصول باقي اللاعبين، إلا أنهم لم ينضموا إلى المعسكر لعدم حصول إذن من الأندية، ما دفعه لتأجيل انطلاق المعسكر.

وانتقد نجم الشباب السابق عبده عطيف عدم انضمام لاعبي الأخضر الشاب للمعسكر، وقال: “خبر يدل على عدم التنسيق العالي بين اتحاد القدم وبين الأندية. وهؤلاء اللاعبون لا يشاركون في الدوري ولم يدخلوا المعسكر”.

وتابع عطيف تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “الماس وفراس شاركا مع النصر والحمدان مع الشباب كبديل.. أتمنى تدخُّل اتحاد القدم في إشراك لاعبي منتخب الشباب خصوصًا أن المونديال قريب”.

وعلق الناقد الرياضي نجيب الإمام على هذه الأزمة قائلًا: “لم أُشاهد مثل هذا! منتخب الشباب لديه استحقاق عالمي ولم يستطع لاعبوه دخول معسكر إعدادي.. المفروض قوة اتحاد القدم تكون أقوى من الأندية”.

وأضاف الإمام تصريحاته قائلًا: “اتحاد القدم يجب أن يتخذ قرارا تأديبيا لهذه الأندية التي منعت التحاق لاعبيها لمعسكر منتخب الشباب .. والمشكلة أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون مع أنديتهم”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”، قائلًا: “أنت تتحدّث عن كأس العالم منتخب الشباب متأخّر الآن عن معسكر الإعداد.. تتبقى فترة شهرين ونصف على انطلاق المونديال، هؤلاء اللاعبون لا يشاركون مع أنديتهم حتى”.