بعد احتفاله المثير.. تعرف على عقوبة كريستيانو رونالدو

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن عقوبة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب احتفاله المثير ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من الشامبيونزليج.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن يويفا أصدر بيانًا رسميًا بفرض عقوبة على كريستيانو رونالدو تُقدر بـ20 ألف يورو، وهي نفس العقوبة التي سبق ووقعها على مدرب أتيتكو مدريد دييغو سيميوني، بسبب احتفاله بطريقة مشابهة.

وجاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد كريستيانو رونالدو بعد اتهامه بسوء السلوك أمام جماهير فريق أتلتيكو مدريد، وذلك وفقًا للنقطة الثانية والرابعة من المادة رقم 11 الخاصة باللوائح التأديبية الخاصة في يويفا.

وكانت مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز اليوفي بثلاثية كريستيانو رونالدو ليخطف بطاقة التأهل في الوقت القاتل، ليحتفل أمام الجماهير الإسبانية بطريقة مثير للجدل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره أياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستطيع رونالدو المشاركة بشكل طبيعي.