بعد استقالة ظريف .. روحاني يقترح التنازل عن رئاسة إيران

المواطن - متابعة

يبدو أن الضربات التي يتلقاها نظام الملالي صارت موجعة إلى الحد الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الكشف عن رغبته في التنحي عن السلطة.

وبعد أيام من استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف – والتي عدل عنها مؤخرًا – قال روحاني إنه عرض التنازل عن رئاسة إيران للمرشد الأعلى علي خامنئي لكن الأخير رفض.

وقال روحاني في كلمة له اليوم في مدينة جيلان شمال غربي ايران إنه اقترح على، خامنئي أن يقود إيران في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف : “قلت للمرشد إن الظروف التي نعيشها هي ظروف حرب والبلاد بحاجة لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو، وطلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه، فقال لي إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية” وذلك في محاولة من روحاني لرفع معنويات الشعب الإيراني المنهارة بفعل العقوبات الأمريكية والتي تضاعفت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو الماضي.