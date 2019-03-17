بعد السيناتور العنصري.. تصريح صادم لوزير إيطالي حول مذبحة نيوزلندا

المواطن _ متابعة

بالرغم من حالة الشجب الدولي للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا الجمعة الماضي إلا أن هناك بعض الأصوات الشاذة التي تلوم المسلمين وتقرر الجريمة الإرهابية.

فبعد الضجة التي أحدثتها التصريحات الصادمة للسيناتور الأسترالي فرايزر أنينغ عقب مذبحة نيوزلندا التي راح ضحيتها 50 شخصا، أدلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بتصريح آخر لا يقل إثارة للجدل.

وحسبما نقلت شبكة “سي إن إن”، فإن سالفيني الذي ينتمي إلى اليمين الشعبوي المتطرف، قال تعليقا على المذبحة “إن التطرف الوحيد الذي يستحق الانتباه هو التطرف الإسلامي.”

ولم يختلف تصريح سالفيني كثيرا، عن تصريحات أنينغ الذي حمّل المسلمين الذين قتلوا في هجوم “كرايست تشيرش”، مسؤولية ما حدث.

وقال أنينغ، في بيان نشره على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد الهجوم: “السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها”.