بعد تأجيل مباراة #الأهلي .. #الفيحاء يُقيم معسكرًا في دبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لمباراة الباطن المقبلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، صباح يوم غد الخميس، إلى دبي، حيث يُقيم الفريق معسكرًا خلال الفترة من يوم 14 وحتى 24 من شهر مارس الجاري، وسيخوض عددًا من المباريات الودية.

وسيستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته الجماعية في مقر النادي، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر مارس الجاري.

وأوضح نادي الفيحاء أن هذا المعسكر، جاء بناء على رغبة الإدارة لاستثمار فترة توقف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد تأجيل مباراة الأهلي، حيث سيمضي الفريق البرتقالي 20 يومًا قبل مواجهة الباطن.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الباطن، يوم 28 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.